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Шильников Матвей Игнатьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шильников Матвей Игнатьевич
Фамилия
Шильников
Имя
Матвей
Отчество
Игнатьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Черемиска
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 40.

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