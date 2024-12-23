Шелепин Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелепин Николай Яковлевич

Шелепин Николай Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шелепин Николай Яковлевич
Фамилия
Шелепин
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Архангельский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 40.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.