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Шабалин Федор Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шабалин Федор Осипович
Фамилия
Шабалин
Имя
Федор
Отчество
Осипович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Красные Пруды
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 40.

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