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Шаров Ефим Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шаров Ефим Васильевич
Фамилия
Шаров
Имя
Ефим
Отчество
Васильевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Благовещенская волость, Песочное
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 39.

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