Чиркин Иван Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркин Иван Прокопьевич

Чиркин Иван Прокопьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чиркин Иван Прокопьевич
Фамилия
Чиркин
Имя
Иван
Отчество
Прокопьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Исаиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 39.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.