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Худяков Василий Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Худяков Василий Осипович
Фамилия
Худяков
Имя
Василий
Отчество
Осипович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Мариновский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 38.

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