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Уткин Матвей Евдокимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Уткин Матвей Евдокимович
Фамилия
Уткин
Имя
Матвей
Отчество
Евдокимович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Прониха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 37.

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