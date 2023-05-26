Трифонов Иван Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Иван Трифонович

Трифонов Иван Трифонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Трифонов Иван Трифонович
Фамилия
Трифонов
Имя
Иван
Отчество
Трифонович
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Воздвиженская волость, Раскаты
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 37.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.