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Торопов Григорий Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Торопов Григорий Семенович
Фамилия
Торопов
Имя
Григорий
Отчество
Семенович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Солоница
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 36.

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