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Торопв Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Торопв Иван Федорович
Фамилия
Торопв
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Тимофеево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 36.

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