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Творогов Иван Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Творогов Иван Иванович
Фамилия
Творогов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Рубцы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 36.

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