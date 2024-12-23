Татаринов Семен Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринов Семен Фаддеевич

Татаринов Семен Фаддеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Татаринов Семен Фаддеевич
Фамилия
Татаринов
Имя
Семен
Отчество
Фаддеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Алексеевский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 35.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.