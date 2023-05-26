Стрелков Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрелков Федор Николаевич

Стрелков Федор Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стрелков Федор Николаевич
Фамилия
Стрелков
Имя
Федор
Отчество
Николаевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Тумбасы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 35.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.