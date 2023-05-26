Спицын Потап Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицын Потап Агафонович

Спицын Потап Агафонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Спицын Потап Агафонович
Фамилия
Спицын
Имя
Потап
Отчество
Агафонович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Поляшевский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 34.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.