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Солодов Алексей Трофимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Солодов Алексей Трофимович
Фамилия
Солодов
Имя
Алексей
Отчество
Трофимович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Пузыри
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 34.

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