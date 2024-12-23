Соболев Петр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Петр Данилович

Соболев Петр Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соболев Петр Данилович
Фамилия
Соболев
Имя
Петр
Отчество
Данилович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Черемиска
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 34.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.