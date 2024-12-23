Соболев Василий Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Василий Исакович

Соболев Василий Исакович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соболев Василий Исакович
Фамилия
Соболев
Имя
Василий
Отчество
Исакович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Круглая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 34.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.