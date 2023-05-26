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Соколов Андрей Тарасович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Андрей Тарасович
Фамилия
Соколов
Имя
Андрей
Отчество
Тарасович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Боярка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 34.

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