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Соколов Василий Тимофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Василий Тимофеевич
Фамилия
Соколов
Имя
Василий
Отчество
Тимофеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Покровка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 33.

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