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Смирнов Иван Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Иван Кузьмич
Фамилия
Смирнов
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Прониха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 33.

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