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Смирнов Андрей Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Андрей Константинович
Фамилия
Смирнов
Имя
Андрей
Отчество
Константинович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Денисово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 33.

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