Смирнов Федор Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Федор Анисимович

Смирнов Федор Анисимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Федор Анисимович
Фамилия
Смирнов
Имя
Федор
Отчество
Анисимович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Березовая Заводь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 33.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.