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Смыслов Иван Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смыслов Иван Григорьевич
Фамилия
Смыслов
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Карповская волость, Большое Сидорово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 32.

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