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Скворцов Иван Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скворцов Иван Гаврилович
Фамилия
Скворцов
Имя
Иван
Отчество
Гаврилович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Николаевка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 31.

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