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Сироткин Поликарп Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сироткин Поликарп Иванович
Фамилия
Сироткин
Имя
Поликарп
Отчество
Иванович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Архангельский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 31.

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