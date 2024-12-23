Селезнев Сергей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Сергей Кузьмич

Селезнев Сергей Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Селезнев Сергей Кузьмич
Фамилия
Селезнев
Имя
Сергей
Отчество
Кузьмич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Верховский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 31.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.