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Селезнев Егор Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Селезнев Егор Алексеевич
Фамилия
Селезнев
Имя
Егор
Отчество
Алексеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Березовая Заводь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 31.

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