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Рябинин Иван Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рябинин Иван Филиппович
Фамилия
Рябинин
Имя
Иван
Отчество
Филиппович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Большая Мостовая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 30.

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