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Русов Емельян Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Русов Емельян Сергеевич
Фамилия
Русов
Имя
Емельян
Отчество
Сергеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Варакшинский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 29.

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