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Правильный Василий Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Правильный Василий Павлович
Фамилия
Правильный
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Михайлово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 28.

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