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Писарев Василий Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Писарев Василий Степанович
Фамилия
Писарев
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Рубцы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 27.

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