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Пайков Григорий Нефедович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пайков Григорий Нефедович
Фамилия
Пайков
Имя
Григорий
Отчество
Нефедович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Чудово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 27.

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