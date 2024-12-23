Павлов Мартын Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Мартын Павлович

Павлов Мартын Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Павлов Мартын Павлович
Фамилия
Павлов
Имя
Мартын
Отчество
Павлович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Рубцы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 27.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.