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Носков Семен Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Носков Семен Григорьевич
Фамилия
Носков
Имя
Семен
Отчество
Григорьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Лапшин
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 26.

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