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Новожилов Яков Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новожилов Яков Дмитриевич
Фамилия
Новожилов
Имя
Яков
Отчество
Дмитриевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Моисеевская волость, Лучкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 26.

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