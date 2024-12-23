Назаров Ефим Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Ефим Назарович

Назаров Ефим Назарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Назаров Ефим Назарович
Фамилия
Назаров
Имя
Ефим
Отчество
Назарович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Уренская волость, Поляки
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 25.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.