Мясников Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясников Михаил Степанович

Мясников Михаил Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мясников Михаил Степанович
Фамилия
Мясников
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Георгиевская волость, Шилиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 25.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.