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Муравьев Федор Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Муравьев Федор Степанович
Фамилия
Муравьев
Имя
Федор
Отчество
Степанович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Медведовский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 25.

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