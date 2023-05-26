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Морозов Иван Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Иван Дмитриевич
Фамилия
Морозов
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Большая Мостовая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 24.

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