Мелузов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелузов Дмитрий Иванович

Мелузов Дмитрий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мелузов Дмитрий Иванович
Фамилия
Мелузов
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Семеновская волость, Носовая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.