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Матвеев Василий Прокопьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Матвеев Василий Прокопьевич
Фамилия
Матвеев
Имя
Василий
Отчество
Прокопьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Рудники
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 23.

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