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Маслеников Ефим Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Маслеников Ефим Иванович
Фамилия
Маслеников
Имя
Ефим
Отчество
Иванович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Макарьевская волость, Курдома
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 23.

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