Малышев Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышев Федор Алексеевич

Малышев Федор Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малышев Федор Алексеевич
Фамилия
Малышев
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Баковская волость, Коровиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.