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Малков Дмитрий Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малков Дмитрий Петрович
Фамилия
Малков
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Колеватовский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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