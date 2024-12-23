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Маланов Уар Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Маланов Уар Григорьевич
Фамилия
Маланов
Имя
Уар
Отчество
Григорьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Прониха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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