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Лаланов Лазарь Никанорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лаланов Лазарь Никанорович
Фамилия
Лаланов
Имя
Лазарь
Отчество
Никанорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Прониха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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