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Макаров Степан Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Макаров Степан Данилович
Фамилия
Макаров
Имя
Степан
Отчество
Данилович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Турановская волость, Маринский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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