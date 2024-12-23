Макаров Евстафий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Евстафий Макарович

Макаров Евстафий Макарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Макаров Евстафий Макарович
Фамилия
Макаров
Имя
Евстафий
Отчество
Макарович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Софиловка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.