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Мазуров Василий Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мазуров Василий Николаевич
Фамилия
Мазуров
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Великуша
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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