Ляпустин Савелий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпустин Савелий Спиридонович

Ляпустин Савелий Спиридонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ляпустин Савелий Спиридонович
Фамилия
Ляпустин
Имя
Савелий
Отчество
Спиридонович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Верховский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.